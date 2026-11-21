INFRAESTRUCTURES
Rescaten peixos del canal de Gavet per manteniment
Endesa ha començat aquesta setmana el buidatge periòdic del canal hidroelèctric de Gavet per efectuar tasques de manteniment i millora durant unes cinc setmanes. Abans, tanmateix, s’ha procedit al rescat de la fauna piscícola mitjançant l’ús de pesca elèctrica, un sistema que consisteix en una petita descàrrega elèctrica que immobilitza els peixos uns segons, els necessaris per capturar-los amb salabres. Una vegada completada aquesta actuació s’engegaran el programa de manteniment i reparació, que obligaran a fer una parada tècnica de la centrals hidroelèctriques de Talarn i de Gavet.