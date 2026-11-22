DENÚNCIA
La cúpula de la Federació de Caça també reclama més seguretat al canal
La cúpula de la Federació Catalana de Caça també reclama més mesures de seguretat al canal Segarra-Garrigues per evitar que els animals caiguin i morin ofegats. Aquesta petició arriba després que caçadors del vedat de Maldà denunciessin que s’havien ofegat dos dels seus gossos. El president de la Federació Catalana de Caça, Joaquim Zarzoso, va denunciar, “una vegada més, la situació de desprotecció que presenta aquest canal al llarg de tot el recorregut, on la falta d’un tancament perimetral provoca que animals de diferents espècies puguin caure sense possibilitat de sortir amb vida”. Va afegir que “és una situació preocupant per al col·lectiu de caçadors, ja que es produeixen reiteradament morts dels nostres gossos de caça mentre desenvolupen la seua activitat. Aquests animals formen part de les nostres famílies i són companys imprescindibles per a l’activitat cinegètica. A la tragèdia de perdre’ls, s’hi sumen la impotència i les dificultats per poder recuperar-los”. Zarzoso va destacar que “no és un problema puntual, sinó que es repeteix”.