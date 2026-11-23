Èxit del concert solidari de Santa Cecília, que recapta 664 euros
Es destinaran a Creu Roja Urgell-Tàrrega, entitat que aquest any celebra mig segle de trajectòria. El Teatre Ateneu s’omple amb les actuacions de vuit formacions musicals
El Teatre Ateneu de Tàrrega es va omplir de públic ahir al migdia amb el tradicional concert de Santa Cecilia, una cita anual que ret homenatge a la patrona de la música. L’acte, organitzat per l’ajuntament, va reunir vuit entitats musicals de la ciutat i va mantenir, com és habitual, un marcat caràcter benèfic. La recaptació, d’un total de 664 euros, es destinarà aquest any a Creu Roja Urgell-Tàrrega, que commemora el seu 50 aniversari.
El concert va oferir una àmplia representació del teixit musical local i un repertori variat que va combinar peces clàssiques, tradicionals i contemporànies. Van pujar a l’escenari la Coral Infantil Mestre Güell, l’Orquestra de Cambra de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega, Ondara Gospel, la Cobla Tàrrega, la Coral Ramon Carnicer, el Cor Galindaina, l’Orfeó Nova Tàrrega i La Follia.
Entre alguns dels moments més destacats de l’hora i mitja que es va allargar el concert van figurar l’actuació conjunta dels diferents grups de la Coral Infantil Mestre Güell, fundada el 1963 pel matrimoni format per Josep Cercós i Emília Ribera per atansar el cant coral als més petits. El conjunt va interpretar Una veu feta de mil veus, d’Arnau Tordera. També van agradar les animades interpretacions de Good News i This Little Light of Mine a càrrec d’Ondara Gospel, creat el 2010 i format actualment per uns 40 cantants. El Cor Galindaina va recuperar, a més, els orígens d’Els segadors amb Els tres segadors, arranjada per Heura Gaya, disponible també a les diferents plataformes digitals. El tancament va anar a càrrec de la brass band local La Follia, que va oferir un pupurri de música dels anys noranta arranjat per Robert Sambola.
Altres peces interpretades van ser País petit de Lluís Llach a càrrec de la Coral Ramon Carnicer i Notturni de W.A. Mozart per part de l’Orfeó Nova Tàrrega.
Nadal també va agrair la tasca duta a terme per Creu Roja Urgell-Tàrrega durant aquest mig segle de trajectòria perquè “cap família es quedi enrere”.
El regidor va posar de relleu la combinació de “cultura i solidaritat” en la matinal d’ahir al Teatre Ateneu.