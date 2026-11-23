La Sala Marsà acull una exposició de pintures a l’oli d’Eulàlia Duran Bellido
La Sala Marsà de Tàrrega acull una exposició de pintures de l’artista de Barcelona Eulàlia Duran Bellido, que té una relació personal amb la ciutat i que ja havia exposat a la mateixa sala l’any 2003. En aquesta ocasió, presenta més d’una trentena de pintures a l’oli sota el títol Mirades i paisatges. Durant la inauguració, Duran va explicar que “aquesta exposició és una selecció de les meues últimes pintures a l’oli, on es poden veure paisatges i pobles de la nostra terra”. L’artista va afegir que “m’emociona pintar a l’aire lliure, amb la natura com a inspiració”. Duran també va destacar la seua vinculació amb Tàrrega: “Porto molts anys per Tàrrega, hi tinc molts amics, he viscut moltes Fires del Teatre i tinc una vinculació important amb la ciutat.”
Per la seua part, el regidor de Cultura, Miquel Nadal, va subratllar que “és la segona vegada que Eulàlia Duran Bellido exposa a la Sala Marsà. En aquesta ocasió amb una obra artística que ha evolucionat en els últims anys amb una tècnica pictòrica bastant important”. En aquesta línia, Nadal va recordar que “la Sala Marsà és un espai que acull artistes vinculats a la ciutat i els dona a conèixer a la ciutadania”.L’exposició pot visitar-se fins al 3 de gener.