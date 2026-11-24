El ciberassetjament puja a l’escenari
La Sala de Teatre L’Única de la Seu acull l’espectacle ‘Strawberry Frappuccino’ sobre la salut mental adolescent. Va incloure un col·loqui amb els actors i professionals educatius
La Sala de Teatre L’Única de la Seu d’Urgell va acollir el cap de setmana l’espectacle Strawberry Frappuccino, una proposta de teatre jove que posa el focus en el ciberassetjament, les relacions a través de les xarxes socials i els problemes de salut mental durant l’adolescència.
Després de recórrer instituts i teatres de tot l’Estat i haver estat vista per més de 60.000 espectadors de Catalunya, Espanya i Andorra, l’espectacle, produït per The Amateurs Company, va arribar a l’Alt Urgell per parlar no només del ciberassetjament, sinó també de la recerca d’identitat, la depressió i el suïcidi en l’adolescència, la gestió de la por, la precarietat i tots els reptes a què s’enfronten els joves (i no tan joves) en les societats contemporànies digitals de tot el món.
L’obra, segons explicava ahir Ivan Andrade, director de la companyia, aconsegueix generar un abans i un després en les dinàmiques d’assetjament i relació amb els mòbils entre els joves (i també els adults). La representació segueix la història de la Sara i el Nil, dos joves que es coneixen a través d’Instagram. La comunicació digital els permet compartir experiències i sentiments que difícilment expressarien cara a cara. La situació canvia quan la Sara descobreix que el Nil es planteja suïcidar-se i decideix deixar enrere la distància de les pantalles per trobar-se amb ell i oferir-li suport. A partir d’aquest argument, l’obra tracta qüestions com la recerca de la identitat, la solitud, la depressió, la gestió de la por i l’impacte de les noves tecnologies en les relacions personals. La proposta està dirigida especialment al públic a partir de 10 anys i ha rebut el premi al millor espectacle de la 25a Mostra de Teatre de Barcelona, entre altres mencions. Va incloure un col·loqui a l’acabar.