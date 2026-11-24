SUCCESSOS
Detingut per intentar agredir la seua parella amb un martell a Les
Els fets van tenir lloc a prop de l’estació d’autobusos i un usuari va impedir que colpegés la víctima. L’havia amenaçat abans a bord d’un vehicle
Agents de la Policia Nacional van arrestar dijous passat a Les, a la Val d’Aran, un home per presumptament intentar agredir la seua parella amb un martell a l’estació d’autobusos. Els dos són de nacionalitat francesa. Segons va informar ahir el cos policial, els fets van tenir lloc la tarda del passat dia 19 i la intervenció d’un usuari de l’estació va impedir que arribés a consumar-se l’agressió. Fins al lloc també van acudir agents dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de les diligències corresponents a la comissaria de Vielha.
Després dels fets, una testimoni va alertar immediatament per telèfon la comissaria de la Policia Nacional de Les, situada a escassos metres de l’estació d’autobusos. Aquesta proximitat va permetre que una dotació policial acudís ràpidament al lloc, detingués el presumpte autor i recuperessin el martell amb què havia intentat agredir la seua parella. Després de l’arrest, els agents van tenir coneixement que, anteriorment, el detingut havia amenaçat la seua parella mentre ambdós viatjaven en un vehicle per Eth Portilhon, en territori francès.
La víctima va ser recollida per una conductora, que la va traslladar fins a la localitat de Bossòst. En aquell moment, va assenyalar ahir la Policia Nacional, la dona no presentava lesions i va manifestar que no desitjava denunciar els fets. El detingut va passar a disposició judicial divendres.
El passat 14 de novembre, la Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar un home de 38 anys acusat d’agredir la seua parella en un habitatge del barri de Cappont. El SEM va haver d’atendre la víctima. Mentrestant, l’octubre passat la Policia andorrana va detenir un home que havia fugit després d’amenaçar la seua exparella a la Seu d’Urgell. El sospitós s’hauria desplaçat fins al domicili de la víctima i l’hauria amenaçat amb un ganivet.