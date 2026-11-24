Fraga llança la seua campanya nadalenca de comerç local
L’encesa de llums serà dissabte
L’encesa de la il·luminació nadalenca de Fraga, programada per a aquest dissabte a les 18.30 hores als jardins Joan Carles I, arrancarà la campanya de promoció del comerç de proximitat Regala Fraga, impulsada per l’ajuntament de la capital del Baix Cinca i l’Associació d’Empresaris de Comerç i Serveis de Fraga i Comarca sota el lema Dona vida al lloc on vius!
La campanya sortejarà tres premis de 2.000 euros entre els clients que dipositin els seus bitllets als comerços associats abans del sorteig final, que tindrà lloc el 5 de gener a Ràdio Fraga.
Aquesta iniciativa es reforçarà amb altres com els sortejos diaris de la targeta de fidelització, els premis directes als clients que comprin els diumenges d’obertura comercial (20 de desembre i 3 de gener), la visita del Pare Noel a la plaça Sant Salvador el dia 22 i la Ruleta del Comerç els dies 23 i 28 de desembre. Paral·lelament, la ciutat acollirà tres mercats temàtics.