Frenen expulsions de famílies amb menors
El Govern feia fora les que tenien els seus fills al país en situació irregular. La justícia exigeix ara estudiar cada cas
El Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha donat la raó a dos famílies a les quals el Govern havia retirat els permisos de residència per tenir els seus fills menors en situació administrativa irregular al país. Les resolucions judicials, dictades a l’octubre, estableixen que incomplir la normativa de reagrupament familiar no pot comportar la retirada automàtica de les autoritzacions de residència, sinó que l’administració ha d’examinar les circumstàncies particulars de cada família i justificar la decisió adoptada.
Les sentències arriben després que el Govern andorrà hagi obert 105 expedients des del març del 2025 que afecten 75 famílies i 112 menors, segons les dades facilitades per l’Executiu als grups parlamentaris. Els procediments tenen el seu origen en una modificació de la llei d’Immigració, aprovada el març del 2025, que permet anul·lar els permisos de residència quan es detecta que algun familiar viu al Principat sense haver regularitzat la seua situació administrativa.
Aquesta manera de procedir ja acumula dos sentències desfavorables del tribunal. En un dels casos, el Govern havia acordat retirar les autoritzacions de residència i feina a una parella colombiana perquè el seu fill menor havia superat el període d’estada legal sense disposar del permís corresponent. En l’altre, la decisió afectava una mare amb dos menors.