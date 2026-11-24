L’elit de les copes monomarca
La nova exposició del Museu de la Moto de Bassella, fins al març del 2027, està dedicada a aquesta competició. Exhibeix catorze motocicletes històriques, dos de motocròs i dotze de velocitat
El Museu de la Moto de Bassella ha obert les portes a una nova exposició temporal dedicada a una etapa clau del motociclisme català i estatal: les competicions monomarca, en les quals tots els participants conduïen el mateix model o marca de vehicle. Sota el títol Copes monomarca: forja de campions, la mostra es podrà visitar fins al març del 2027.
L’espai museístic recupera d’aquesta forma les competicions a motor que van forjar els grans campions del motociclisme espanyol.
L’equipament reviu així les competicions que van marcar les dècades des dels 70 fins als 2000 en unes proves en les quals els pilots competien amb la mateixa moto i que van servir de plataforma de formació i projecció per a nombrosos corredors. Aquestes proves van veure començar les trajectòries de pilots com Sito Pons, Carlos Cardús o Jorge Martínez Aspar, entre d’altres, tots ells pilots que, amb els anys, van arribar a l’elit d’aquest esport.
Un dels principals atractius de la mostra és la selecció de motocicletes emblemàtiques que va protagonitzar algunes de les competicions més representatives d’aquells anys i que permet recuperar històries vinculades als seus protagonistes.
Entre les peces destacades es troba la Bultaco Streaker amb la qual Jorge Martínez Aspar va aconseguir la tercera posició a la Copa Streaker del 1979, així com l’Ossa amb la qual Alfonso Durán es va proclamar guanyador de la Copa Ossa 250 l’any 1976.
El recorregut també recupera la trajectòria d’altres campionats emblemàtics, com Copa Guzzi, Copa Gilera o Copa Suzuki, entre d’altres. La mostra tampoc no oblida les competicions de motocròs com el mític Trofeu Montesa.
Oportunitat
Durant les dècades dels 70, 80 i 90, les copes monomarca van oferir a centenars de joves l’oportunitat de demostrar el seu talent en unes graelles amb motocicletes de característiques similars, en què les diferències mecàniques quedaven reduïdes i les habilitats del pilot adquirien un protagonisme especial. D’aquestes carreres van sorgir noms com Sito Pons, Carlos Cardús, Jorge Martínez Aspar, entre molts d’altres.
Març del 2027
L’exposició Copes monomarca: forja de campions romandrà oberta al públic a Bassella fins al març de l’any que ve. El museu obre tots els dies de la setmana de 10.00 a 14.30 (última entrada a les 14.00) i les entrades es poden comprar online o de forma presencial. Durant les primeres setmanes d’obertura l’han visitat col·leccionistes i prestadors de les motocicletes i alguns pilots destacats, com Alfonso Durán, de la Copa Ossa, Sito Pons, vinculat a la Copa Streaker, o Jordi Pallarès, director de la Federació Catalana de Motociclisme (FCM).
Així, a través de les motos i els records d’aquella època, la mostra reivindica el paper d’aquests campionats en la formació de grans noms del motociclisme espanyol.
El Museu de la Moto, situat a peu de la carretera C-14, a Basella, s’ha convertit en un referent per a tots els amants del motor i en una parada obligatòria en la ruta cap a Andorra.