Premi a la seguretat del pacient
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya distingeix l’Hospital de la Seu pels bons resultats. El premi posiciona aquest centre com a referent en el sector
La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha estat reconeguda per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) per les seues bones pràctiques en seguretat del pacient en el marc dels premis de la Central de Resultats als centres sanitaris amb millors dades sobre qualitat assistencial atorgats ahir.
El guardó posa en relleu els bons resultats obtinguts de forma sostinguda per l’hospital a l’hora de consolidar una cultura de seguretat compartida, basada en la prevenció, la identificació de riscos, l’aprenentatge i la millora contínua. La iniciativa d’AQuAS té també la voluntat d’identificar les pràctiques que expliquen aquests casos d’èxit perquè puguin ser compartits i transferits a altres organitzacions del sistema de salut. El premi posiciona el centre del Pirineu com a referent en aquest sector.
Prioritat de l’organització
Els bons resultats del centre de l’Alt Urgell són fruit d’una aposta per situar la qualitat i la seguretat del pacient com un dels eixos prioritaris de l’organització. Un dels elements que ha contribuït a consolidar aquest model ha estat la creació de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient, que ha permès desenvolupar de forma transversal diferents línies de treball en totes les unitats de l’hospital, tals com la promoció de pràctiques segures, la gestió dels riscos assistencials i la reducció de pràctiques clíniques de poc valor. La implicació dels professionals és un element fonamental a l’hora d’avançar cap a una atenció més segura i efectiva al centre. Els comandaments intermedis i les infermeres referents en seguretat del pacient de les diferents unitats actuen com a nexe amb la Unitat de Qualitat i contribueixen a estendre la cultura de seguretat al conjunt de l’organització.
L’FSH ha consolidat també un model de gestió de riscos que combina la prevenció amb l’anàlisi i l’aprenentatge dels incidents que es produeixen. En aquest sentit, el centre destaca la consolidació del sistema de notificació d’incidents de seguretat del pacient, ja que s’ha aconseguit tancar el 100% dels incidents registrats.
Una altra de les línies destacades és la prevenció de les lesions per pressió, camp en el qual l’hospital disposa d’una infermera referent que porta a terme el seguiment de les valoracions de risc, la detecció i la notificació d’incidències i la promoció de mesures preventives entre els professionals. També van ser distingits l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
Per la seua banda, Ester Busquets, coordinadora de Qualitat i Seguretat del Pacient de l’FSH, va remarcar que “la seguretat del pacient és el resultat d’un treball en equip, que va des de la detecció dels riscos i la identificació d’oportunitats de millora fins a la posada en marxa de noves accions i l’avaluació dels resultats”. “Aquest premi ens anima a continuar treballant junts per oferir una atenció cada dia més segura i de qualitat”, va dir. El reconeixement també posa de manifest el valor de la col·laboració territorial. L’FSH participa en comissions territorials i treballa coordinadament amb altres hospitals de la xarxa de les regions sanitàries Alt Pirineu i Aran, i Lleida, que integren la xarxa hospitalària Lleida-Pirineu.