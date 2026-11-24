La Seu debat sobre l’aigua i el bon estat ecològic dels rius
Investigadors, professionals i ciutadans van participar el cap de setmana a la Seu d’Urgell en la cinquena edició de les Jornades de Conservació del Medi Natural de l’Alt Pirineu per debatre i compartir coneixements al voltant de l’aigua i els ecosistemes aquàtics. Les sessions van abordar el coneixement i la conservació dels ecosistemes aquàtics, els usos i la gestió de l’aigua i experiències de restauració ecològica. Els rius i la importància de preservar-ne l’equilibri i el bon estat ecològic van ocupar un lloc destacat en aquesta edició. Les jornades van convidar a mirar-los com a ecosistemes vius, amb una biodiversitat, unes dinàmiques i unes funcions pròpies, estretament vinculats al territori. També van aprofundir en la diversitat i fragilitat dels ambients aquàtics i en les conseqüències d’una gestió inadequada.
La necessitat d’escoltar la ciència i traslladar el coneixement a les decisions sobre el territori ha estat un dels missatges centrals de les jornades. L’organització va reivindicar també el valor de divulgació des del Pirineu i de facilitar que la ciutadania pugui conèixer i entendre els reptes ambientals del seu entorn. Per a això, en aquesta edició han ampliat les seues propostes per arribar a públics diversos.