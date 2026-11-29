Aquests són els municipis de Lleida amb més i menys participació a les 18:00h: consulta la taula
La participació electoral a Lleida es dispara fins al 61,79% a les 18:00 hores, amb un augment de més de 16 punts
Les dades oficials del segon avanç de participació confirmen un increment significatiu de la mobilització electoral a tota la demarcació de Lleida. A les sis de la tarda, el percentatge de votants registrats ha après fins al 61,79%, el que representa una pujada de 16,69 punts percentuals en comparació amb el 45,10% aconseguit a la mateixa hora en la cita electoral de 2023.
En termes absoluts, un total de 188.062 ciutadans de la demarcació ja havien dipositat el seu vot a les urnes abans de les 18:00 hores, en contrast amb els 134.840 electors que ho havien fet a la mateixa hora en el procés anterior. Aquest fort creixement consolida la tendència a l'alça que ja s'apuntava en el primer avanç de les 14:00 hores, quan la participació se situava en el 42,25% (128.618 votants), superant en 7,20 punts el registre del 2023 (35,05%).
La capital manté una tendència ascendent i se situa en el 62,61%
Al municipi de Lleida, la capital de la demarcació, la participació ha seguit un patró de creixement molt similar al del conjunt del territori. A les 18:00 hores, el 62,61% del cens electoral de la ciutat ja havia exercit el seu dret a vot.
Això suposa un volum total de 59.810 electors i un increment de 17,40 punts percentuals respecte als anteriors comicis. La ciutat de Lleida es troba així lleugerament per sobre de la mitjana demarcacional, actuant com un dels principals motors de la participació global per la seva pes demogràfic.
Els deu municipis amb major participació registrada
Dins del conjunt dels 231 municipis lleidatans, les taxes de participació més altes es concentren en localitats de menor dimensió on el vot ha fregat o superat el 70%. El municipi d'Ivorra encapçala el llistat amb un 76,92% de participació, seguit de prop per Granyena de les Garrigues (76,27%) i Fulleda (74,72%).
A continuació es detallen els deu municipis on la mobilització de l'electorat ha estat més elevada a les 18:00 hores:
|Municipi
|Votants
|Participació
|Variació 2023
|Ivorra
|70
|76,92 %
|+26,39 p.p.
|Granyena de les Garrigues
|90
|76,27 %
|+9,02 p.p.
|Fulleda
|68
|74,72 %
|+17,91 p.p.
|Sant Ramon
|297
|74,62 %
|+29,47 p.p.
|El Vilosell
|109
|71,24 %
|+26,02 p.p.
|Ciutadilla
|116
|71,16 %
|+22,41 p.p.
|Torrelameu
|338
|70,12 %
|+23,43 p.p.
|Soses
|767
|69,91 %
|+22,87 p.p.
|Juncosa
|203
|69,52 %
|+17,85 p.p.
|El Cogul
|95
|69,34 %
|+23,13 p.p.
Els deu municipis amb menor participació registrada
A l'altre extrem de la taula, els registres de participació més baixos a les 18:00 hores se situen entre el 42% i el 48%, principalment en municipis de l'àmbit pirinenc i de muntanya. Cava registra la xifra més baixa de la demarcació amb un 42,42%, seguit de Farrera (42,59%) i Sarroca de Bellera (42,70%).
La taula següent recull les deu localitats amb menor percentatge de votats a les 18:00 hores:
|Municipi
|Votants
|Participació
|Variació 2023
|Cava
|14
|42,42 %
|−4,94 p.p.
|Farrera
|46
|42,59 %
|−12,64 p.p.
|Sarroca de Bellera
|41
|+6,51 p.p.
|+6,51 p.p.
|Alins
|100
|44,84 %
|+9,55 p.p.
|Llimiana
|51
|45,53 %
|+5,71 p.p.
|La Vansa i Fórnols
|65
|46,76 %
|+0,99 p.p.
|Espot
|152
|46,76 %
|+3,72 p.p.
|Lladorre
|96
|46,82 %
|+5,62 p.p.
|Josa i Tuixén
|43
|48,31 %
|−12,40 p.p.
|La Guingueta d'Àneu
|104
|48,59 %
|+6,61 p.p.