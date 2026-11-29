La participació a Lleida a les sis de la tarda és del 61,78%, un 16,68% més que el 2023
A Catalunya és del 66,54%, 18 punts més que el 2023, i del 68,15% a Espanya, 15 punts més
La participació a Catalunya és del 66,54% en aquestes eleccions del 29-N amb dades de les 18 hores, gairebé 18 punts més que en els comicis del 2023, quan es va registrar un 48,72 % a aquesta hora. Es tracta d'una xifra de participació rècord a Catalunya pel que fa a les eleccions generals i supera el 40,58 % dels comicis de l'abril del 2019.
Pel fa a Espanya, la dada a les sis de la tarda se situa en un 68,16 %, la qual cosa suposa 15 punts més que fa tres anys. Llavors, la participació va ser del 53%.
Pel que fa a Lleida la xifra a les 18 hores és del 61,78 %, 16,68 punts més que el 2023.
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