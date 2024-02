Tatuatges terapèutics

Martin està especialitzada en micropigmentació, tant en persones en tractament per càncer com les que no, com a la fotografia. - C. SANS

Clara Martin és tatuadora, té 28 anys i fa poc més d’un any ha obert un estudi de tatuatges a Bellver de Cerdanya. És el primer al Pirineu especialitzat en tatuatge oncològic, dirigit a persones que han rebut tractament per càncer de mama, tant dones com homes. La tècnica de la micropigmentació fa possible reproduir l’aurèola del pit amb una tècnica que crea un efecte de volum, llums i ombres per a les persones que l’han perdut a conseqüència del tractament per aquesta malaltia.

Martin afirma que els seus tatuatges són “terapèutics”, perquè “ajuden la persona que ha superat el càncer a tancar una etapa” al camí cap a la normalitat. “Suposen un punt i final a un procés que comporta una càrrega psicològica molt gran i ajuda a fer créixer l’autoestima de la persona”, diu. Martin considera que l’empatia és una de les habilitats necessàries per desenvolupar aquesta feina. “M’omple molt acompanyar les persones en aquest procés i veure com les emociona i les empodera, però alhora hi ha moments complicats de gestionar emocionalment per a mi”, reconeix. A més de tatuatges oncològics, Martin s’ha especialitzat en la micropigmentació facial. Li permet donar color i millorar l’aparença estètica d’algunes zones del cos després del procés de la quimioteràpia, com les celles o les pestanyes. Opina que els metges que tracten pacients amb càncer haurien de donar a conèixer més aquests tipus de tatuatges. “Una gran part de la població no sap que podem ajudar les persones que han passat per aquests processos, hi ha molt desconeixement sobre això”, diu. Els clients que ha tingut fins ara han estat veïns de la Cerdanya, de l’Alt Urgell, del Principat d’Andorra i del Berguedà.

L’empresària rep encàrrecs també per tatuar en esdeveniments, festivals o festes privades

El seu estudi porta per nom Cler Tatoo i Martin també està especialitzada en tatuatge artístic. Martin és originària de Bellver i després d’estudiar disseny de moda a Barcelona i treballar-hi durant algun temps, l’arribada de la covid-19 va fer que tornés al seu poble natal per confinar-s’hi i ja no va voler tornar a anar-se’n. A Barcelona treballava algunes hores en un estudi de tatuatges d’un amic. “Al principi ho tenia com un hobby”, reconeix, però a poc a poc es va anar introduint més i més en aquest món i va veure-hi el seu futur.A més de treballar a l’estudi que té, que està situat en uns baixos del número 29 del carrer Sant Roc de Bellver, a Clara Martin la contracten empreses i persones particulars per tatuar en esdeveniments, festes privades o també en festivals musicals.