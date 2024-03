L'ajuntament de Foradada es trasllada al bar de les piscines per obres

Foradada ha habilitat el bar de les piscines com a seu de l’ajuntament mentre durin les obres de reforma de les dependències municipals, al centre de la localitat. L’alcaldessa, Maricel Segú, va explicar que el poble no comptava amb cap altre equipament prou ampli per acollir el consistori i només disposava del bar de les piscines. “És una situació temporal mentre durin les obres. Hem d’admetre que sí que és una mica estrany treballar en aquest recinte, però ja ens hi hem acostumat”, va assenyalar. Els plens, les reunions de l’equip de govern i l’atenció al públic es fan al bar i s’ha habilitat un petit despatx al magatzem de begudes i estris de la piscina per als tècnics de serveis socials, el jutge de pau o per a reunions.

L’edifici que acull la seu de l’ajuntament de Foradada va acollir durant bona part del segle XX l’escola pública i el consultori mèdic. Malgrat això, l’immoble requeria una reforma integral per tal d’eliminar barreres arquitectòniques i adaptar-lo a les necessitats actuals dels usuaris, ja que des de la seua construcció el 1933 només s’havien portat a terme dos reformes per al seu manteniment, el 2008 i el 2018. L’edifici compta amb un habitatge que el consistori té llogat des de fa molts anys. “Aquest habitatge és l’únic espai de l’edifici en el qual no s’actuarà. La resta canviarà totalment”, va dir l’alcaldessa.Les obres compten amb una inversió total de 174.755 euros, que seran finançats amb una ajuda del Pla d’Obres i Serveis (Puosc) de 168.630 euros i amb fons propis.

Trasllat provisional fins al maig, ja que al juny s’adjudicarà la gestió del bar de les piscines

A la planta baixa s’habilitaran les dependències municipals amb la zona d’atenció al públic, una altra per als serveis tècnics, el despatx d’alcaldia i els espais per a la secretària i auxiliars. També s’habilitarà una sala d’actes per a plens i actes públics. A la primera planta, on també s’ubica l’habitatge llogat, s’habilitarà el teleclub o espai social, amb cuina i bany i l’arxiu municipal. El projecte també contempla la instal·lació d’un ascensor.Segú va apuntar que les obres de reforma han d’estar enllestides en un termini de dos mesos, abans de la temporada d’estiu, ja que s’ha d’adjudicar la gestió del bar de les piscines a partir del mes de juny.