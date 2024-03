Prop de 700 alumnes preestrenen el Festival del Joc del Pirineu

El Festival del Joc del Pirineu, que aquest any arriba a la vuitena edició, va estrenar ahir la primera setmana d’activitats prèvies dirigides a les escoles. Prop de 700 alumnes dels diferents centres educatius de la Seu d’Urgell i de Castellciutat passaran al llarg de la setmana pel centre cívic El Passeig per participar en les diferents sessions obertes a escolars del certamen, que tenen l’objectiu de potenciar la presència del públic jove.

A les sessions d’aquesta setmana assistiran també grups d’usuaris del Taller Claror, del centre social El Picot i de la Unitat d’Escolarització Compartida. L’esdeveniment per a la resta de públic es concentrarà entre els dies 5, 6 i 7 d’abril. La ludoteca més gran estarà ubicada a la sala de Sant Domènec de la capital de l’Alt Urgell però també hi haurà espais repartits per nou edificis més, tres carrers, tres places i diversos espais de jocs nocturns (de les 22.00 hores fins a les 02.00). En conjunt, tots aquests espais lúdics i singulars oferiran més de 500 places de demostració de jocs. Al llarg del cap de setmana en què es concentraran els actes centrals, el programa inclou també cinc campionats.

Els restaurants de la capital de l’Alt Urgell s’han sumat un any més al festival. D’aquesta manera, vuit establiments seran escenari de jocs de taula i 45 comerços (cinc més que en l’edició anterior), participen aquest any en el joc dels aparadors amb un nou format que simula línies de metro. Una altra proposta del programa del certamen és el concurs de fotografia, que està basat en el joc de taula Victus i que compta amb la col·laboració de Devir.El certamen vol ser més inclusiu i estrenarà una sala de jocs adaptats a persones amb disfunció visual. També incorporarà activitats per a persones altament sensibles per convertir-se en un festival dirigit a tots els públics.

Un impacte de 721.400 euros

El Festival del Joc del 2023 va generar un impacte econòmic de 721.417 euros. El certamen va comptar amb 8.284 participants, que van generar un retorn de 19,8 euros per cada euro invertit. Un 43% dels visitants van ser veïns de la Seu d’Urgell seguits dels de Barcelona, amb un 21%.