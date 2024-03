Sant Ermengol traslladarà la mostra de formatges al centre

La Fira Sant Ermengol de la Seu, que se celebrarà entre els dies 18 i el 20 d’octubre, traslladarà la Fira de Formatges Artesans del Pirineu. La mostra de formatges, que celebra 30 anys, deixarà la zona poliesportiva i es traslladarà fins al passeig Joan Brudieu. L’ajuntament va anunciar ahir aquest i altres canvis d’ubicació de la fira mil·lenària amb la voluntat de “reactivar l’economia de la ciutat”.

La regidora de Promoció Econòmica, Gemma To, va indicar que mantenen el format de les casetes de fusta però quedaran instal·lades a la part exterior del passeig Joan Brudieu, en ple centre de la ciutat. L’interior del passeig quedarà reservat per a les taules i la cadires on els visitants podran fer les degustacions. El canvi, va indicar To, “permetrà créixer en nombre d’artesans del formatge”. En l’edició del 2023 van participar 47 elaboradors i aquest any la xifra podria veure’s incrementada.Les inscripcions per participar en la fira s’obren el 10 d’abril i acaben el 31 de maig. La zona poliesportiva quedarà reservada a l’estacionament. Altres canvis importants són els de les entitats de quilòmetre zero, que quedaran instal·lades a la plaça Catalunya, juntament amb les oficines de turisme i Ràdio Seu. Com a novetat, naixen dos fires. Una serà la Fira del Comerç, que anirà a càrrec de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (Ubsu), i que quedarà instal·lada a la part baixa del carrer Major. També naix la Fira Xica de Sant Ermengol, al carrer Canonges. Estarà dinamitzada per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’associació de veïns i comptarà amb activitats per a tota la família. Les parades de venda ambulant quedaran ubicades als carrers adjacents a la fira de formatges i ocuparan algunes zones en les quals ara no hi havia parades, com el carrer Sant Joan Baptista la Salle i un tram de Regència d’Urgell. Al carrer Sant Ot s’ubicarà la Mostra d’Artesania del Pirineu i la plaça dels Oms, davant de l’ajuntament, quedarà ocupada íntegrament per la restauració amb food trucks.

L’alcalde, Joan Barrera, va destacar que la voluntat és “apostar pel centre i atansar tot el que és promoció econòmica dins de la Seu”. To va afegir que la decisió del canvi d’ubicació ha tingut en compte les peticions dels visitants i dels veïns.