Tretze laics, facultats per poder oficiar misses

La Diòcesi d’Urgell compta des de fa poc més d’una setmana amb un grup de tretze laics i consagrats que han estat nomenats animadors de la comunitat. Són vuit dones i cinc homes que s’han format al llarg de l’últim any (des del febrer del 2023) i que podran presidir celebracions dominicals en absència del capellà, sempre que existeixi l’acord del rector i de la resta de serveis de les parròquies.

L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va nomenar el cap de setmana els tretze candidats per a les diferents parròquies de la Diòcesi en una cerimònia litúrgica, amb la presència de familiars, en la qual els va encomanar la funció de lector i també va atorgar permís per ajudar el diaca fent-se càrrec del servei a l’altar i ajudant el prevere durant les celebracions litúrgiques, especialment en les misses.Segons la diòcesi, el d’animadors de la comunitat és “un servei litúrgic important per a l’església que transcendeix la celebració”. El grup de laics ha sol·licitat a l’arquebisbe poder continuar reunint-se i formant-se per aprofundir en les encomandes que han rebut de lectors i acòlits.

El papa Francesc va modificar el Codi de Dret Canonge el gener del 2021, de manera que homes i dones poden ser cridats per realitzar aquestes funcions. Són encomandes laiques i estables, al servei de la comunitat i instituïdes pel bisbe diocesà.