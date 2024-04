Arranca el desafiament de la robòtica

Sis joves talents de la robòtica i de la programació de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell, acompanyats per les famílies, van emprendre ahir el seu viatge cap a Texas, als Estats Units, on aquesta mateixa setmana competeixen a la final mundial de la VEX Robotics Competition. Laia Marcé, Mariona Vázquez, Roc Cazorla, Arlett Maneff, Arnau Vadell i Lohan Gómiz són els alumnes de primer d’ESO de l’institut La Valira que fa uns mesos es van convertir en campions estatals del desafiament de robòtica més important del món.

La robòtica és la seua passió. D’alguns d’ells des de petits, i d’altres des de fa tot just uns mesos, quan van començar el curs escolar. La practiquen com a activitat extraescolar del centre educatiu i des del mes de novembre passat van començar a treballar de la mà d’Angélica Medina, entrenadora de l’equip dels Ducks. L’equip ha pogut viatjar després d’obtenir el finançament necessari per cobrir la inscripció a la competició i els bitllets i l’allotjament dels sis participants i l’entrenadora. Han aconseguit poc més de 20.000 euros en un temps rècord, expliquen les famílies, que ahir es mostraven molt agraïdes per la resposta de particulars, empreses i institucions “que són els que han permès fer realitat el somni dels joves participants”, comptaven. Les hores d’entrenament d’aquestes últimes setmanes han estat moltes, expliquen, “per fer que el robot fos més competitiu”.La final de la prestigiosa competició mundial de robòtica, que està avalada per empreses com Google o Tesla, ja ha començat a Texas i acaba el proper dia 3. Els joves de l’Alt Urgell hi participaran juntament amb 800 equips de més de cinquanta països. Ho faran amb el 1714F, un robot creat per aquests adolescents de 12 anys.