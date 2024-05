Ven la casa que va heretar i inicia la reforma del centre de les homiliesL'ajuntament estrenarà al juny el nou local d'interpretació del català

Veïns d’Organyà i turistes estrenaran el proper mes de juny el nou centre d’interpretació de les homilies, dedicat a divulgar els orígens de la llengua catalana. Les obres, que van començar a inicis del mes de febrer passat, convertiran l’antic equipament en un centre d’acolliment, d’interpretació i guia d’activitats turístic del municipi. L’edifici, que tot just comptava amb 90 metres quadrats i tenia un únic espai circular polivalent, serà més ampli i passarà a tenir més de 150 metres. A l’entrada, que és la zona que s’està ampliant, l’ajuntament instal·larà una oficina d’informació i turisme. Posar-ho en marxa requerirà la contractació d’una persona, que serà la responsable de programar activitats. Part del pressupost de l’obra procedeix de la casa que el consistori va heretar a Olius, i que ha venut per 188.000 euros (vegeu el desglossament).

Les obres hauran “de fer més visible” el centre d’interpretació de les homilies i donarà importància a l’oficina de turisme. El consistori les considera un equipament “bàsic i central” per desenvolupar tasques de promoció turística d’Organyà i pobles de l’entorn, però també “per organitzar les estades al càmping, l’alberg i, pròximament, també com a centre de recepció d’empreses i practicants de parapent a l’estació municipal”.L’alcalde, Celestí Vilà, va explicar que l’edifici anterior presentava “deficiències constructives” que el feien “molt ineficient” pel que fa a la climatització i consum d’energia. Vilà va explicar que les obres “avancen a bon ritme” i va apuntar que tècnics treballen en la renovació del relat museístic que explica l’espai. “Tindrà més continguts i nou material audiovisual”, va indicar. Mantindrà, això sí, una rèplica de les Homilies d’Organyà.

L’actuació, que s’està duent a terme amb criteris de sostenibilitat, estarà acabada el mes de juny, per poder inaugurar llavors l’espai i obrir-lo als veïns. El nou edifici s’està aixecant amb un sistema de blocs de terra comprimida. El cost inicial previst ascendia a 175.000 euros, però l’increment de preus dels materials l’ha elevat fins als 220.000 euros. Aquesta intervenció està inclosa dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) i part de la inversió està també sufragada per les arques municipals.

L’ajuntament d’Organyà ha venut la casa que va rebre en herència d’un veí d’Olius, al Solsonès, l’any 2022. L’alcalde, Celestí Vilà, ha confirmat l’operació, que ha estat possible després de tres concursos públics de subhasta i una rebaixa del preu de 10.000 euros. La primera subhasta es va obrir el mes de novembre de l’any 2023 amb un import de sortida que arribava als 198.000 euros. El consistori ha acabat venent l’immoble per 188.000 euros. Vilà va explicar que part de l’herència la destinarà a sufragar les obres del nou centre d’interpretació de les homilies i el nou coworking municipal i també realitzarà millores en el servei municipal de l’aigua. La casa s’ha adjudicat a una família de Solsona i està situada al carrer Riudora de la urbanització el Pi de Sant Just, al municipi d’Olius. Consta de planta baixa, garatge i primera planta, amb una superfície total de 184,8 metres quadrats.