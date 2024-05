Lina Sevillano, nova trementinaire

Sevillano (segona per l’esquerra) va rebre un sentit homenatge. - JOSEP M. BERENGUER

La vall de la Vansa i Tuixent va clausurar el cap de setmana la festa de les Trementinaires, que aquest any ha arribat a la 24 edició i que ha homenatjat Lina Sevillano, directora del Museu de les Trementinaires de Tuixent des de la seua inauguració, fa ara vint-i-cinc anys. L’organització va atorgar a Sevillano el premi Trementinaire d’Honor per un “exercici impecable de professionalitat que ha superat àmpliament la mera execució de les seues responsabilitats per convertir-se en una de les millors portaveus del món de les trementinaires en l’actualitat”, van destacar.

El premi reconeix, des del 2007, persones o col·lectius que més treballen per al coneixement, el reconeixement i la promoció d’aquest ofici antic que desenvolupaven les dones de la vall. Altres premiats amb el mateix guardó han estat Carme Bosch, Emília Llorens, Càndida Majoral, Jordi Pasques o Isidre Domenjó. La festa va acabar diumenge. Entre les activitats més esperades i que van concentrar més públic van destacar la foguera de plantes aromàtiques i la dansa del foc, que se celebra cada any a última hora de dissabte.