La Seu passa del 54 al 66% de reciclatge en menys d'un mes

El tancament dels contenidors de les fraccions d’orgànica i resta (la fracció no reciclable) en tot el municipi de la Seu ja ha donat els primers resultats. A molt pocs dies de complir el primer mes de l’ampliació de la prova pilot que primer es va dur a terme en una petita zona de la ciutat, la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) va fer ahir un primer balanç i va avançar que la ciutat ha passat del 54 al 66% de reciclatge, un resultat que el gerent de l’ens gestor, Jordi Vilaró, va valorar com un “èxit”.

Des del passat 29 de maig els veïns de tot el municipi s’han d’identificar per poder obrir la tapa dels contenidors i abocar-hi les escombraries. Ho fan o bé amb el clauer que els ha entregat l’ens gestor o bé amb l’aplicació mòbil habilitada amb aquesta finalitat. La MEU ha repartit els sistemes identificatius “a més del 80%” dels veïns empadronats, segons va apuntar ahir Vilaró. Els ciutadans que encara no disposen del clauer l’han de sol·licitar a les oficines centrals, situades a l’avinguda Guillem Graell de la Seu. El sistema també els permet identificar-se a l’hora de dipositar la resta de les fraccions. Les dels envasos, el cartró i el paper, i el vidre continuen oberts però els ciutadans que s’identifiquin opten a un descompte anual per reciclar els residus de manera correcta, que és d’un màxim de 60 euros a l’any.D’aquesta manera, Vilaró va reconèixer que “els resultats són millors del que ens pensàvem” i va xifrar en “una mitjana de 50 bosses al dia” la quantitat d’escombraries que recull “de terra o de la part superior dels habitacles” la brigada. La Mancomunitat enviarà aquesta mateixa setmana una carta a totes les famílies per agrair la seua implicació.La MEU s’encarrega de gestionar els residus dels onze municipis situats més al nord de la comarca de l’Alt Urgell. La campanya informativa i de sensibilització a la resta dels municipis començarà al juliol i els contenidors que hi ha als seus carrers quedaran tancats a partir del mes d’agost.