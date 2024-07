ERC critica el govern del PSC i adverteix que li “retira la mà estesa”

El grup municipal d’ERC a la Seu va criticar ahir la política i la gestió de l’equip de govern de Compromís per la Seu (PSC). El portaveu republicà, Francesc Viaplana, va fer “un balanç deficient” dels acords aprovats en els plens. Va explicar que durant l’últim any han aprovat 15 mocions i “només se n’han executat dos”. Per això va exigir “que es compleixin” aquests acords.

Viaplana va criticar també que en l’últim ple “es traspassessin tots els límits” i que el regidor Jordi Mas Ortega “faltés al respecte els treballadors municipals”, amb referència a tràmits municipals i projectes de l’àrea de l’oficina tècnica. Sobre aquest punt, ERC va demanar una rectificació pública a Mas. El portaveu republicà va recordar el suport del seu grup a l’aprovació de l’últim pressupost municipal i “per facilitar la governabilitat” i va afegir que “després d’un any sencer de mà estesa i de confiança plena, hem decidit retirar-la”.L’alcalde, Joan Barrera, va assegurar que Mas ja s’ha disculpat amb l’oficina tècnica i que oferirà també una disculpa pública en la pròxima sessió plenària. Va afegir que l’equip de govern “mai no s’ha negat a complir les mocions aprovades” i va insistir que “continuem treballant” per donar-los compliment.