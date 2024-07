Creen un grup d'ajuda per a persones amb autisme al Pirineu

L’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AUTEA) Alt Pirineu crea un Grup d’Ajuda Mútua per a les famílies del Pirineu. L’objectiu és “unir forces” i que les famílies puguin explicar i compartir les seues experiències. Les sessions comencen al setembre i seran el segon dilluns de cada mes, de manera telemàtica, i a partir de les 21.30 hores. L’entitat compta amb l’assessorament d’AUTEA Andorra, amb un llarg recorregut i experiència amb aquest tipus de trastorn, i el suport de l’Associació Catalana de Salut Mental. L’entitat, amb seu a la Seu, denuncia dificultats per a les famílies de les comarques de muntanya perquè els serveis destinats a les persones que pateixen el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) “encara estan centralitzats i els professionals es troben a les comarques més poblades” obligant els afectats a “desplaçaments per trobar diagnòstics, psicòlegs o les teràpies que necessitem”.

El col·lectiu impulsa també el programa Colla, per a menors de 6 a 12 anys amb TEA. Amb l’ajuda d’un professional, els participants faran activitats ludicoeducatives que els ajudaran en el desenvolupament de les capacitats socials. Tots els que hi estiguin interessats han d’escriure a altpirineu@autea.org.