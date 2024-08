Detingut per perseguir un veí amb una destral pel centre de la Seu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Seu van detenir el cap de setmana un veí de la ciutat després d’haver perseguit un altre home amb una destral en ple centre històric de la capital de l’Alt Urgell. Fonts dels Mossos d’Esquadra van informar que el detingut, amb múltiples antecedents penals i de 28 anys, va passar a disposició judicial ahir al matí.

Els fets van succeir dissabte a la nit, passades les 22.00 hores, i van causar escenes de pànic entre els ciutadans que es trobaven a la zona. Fonts de la policia local, que va col·laborar en el dispositiu, van apuntar que el detingut, empadronat al municipi, va mantenir una actitud amenaçadora i que per causes que es desconeixen va començar a perseguir un altre home. Fonts dels Mossos van confirmar que després de localitzar-lo el van arrestar per amenaces i alteració de l’ordre públic. Van assegurar que l’home presentava símptomes d’embriaguesa. Les mateixes fonts van afegir que l’arrestat ha protagonitzat altres incidents a la via pública.

La persecució en ple centre històric va causar pànic entre alguns dels transeünts

Veïns de Castellciutat van denunciar ahir que el cap de setmana un grup de joves van protagonitzar un botelló a la zona del Ratrillo i van provocar desperfectes en aquest espai. La Guàrdia Urbana va confirmar que es tractava d’un grup d’uns cinquanta joves i que aprofitant que se celebrava la festa major del poble van muntar una festa paral·lela. Entre els danys, segons la policia, destaca el buidatge d’extintors contra incendis situats en propietats privades. També van tirar botelles i van trencar vidres. El grup va instal·lar altaveus de gran potència per escoltar música i els veïns van lamentar que el volum no els va deixar descansar durant tota la nit.L’alcalde, Joan Barrera, va lamentar els fets, que van obligar a reforçar la brigada de neteja per deixar la plaça de Castellciutat en les mateixes condicions que abans del cap de setmana. També van provocar molèsties en el descans dels veïns.El cap de setmana anterior, també l’ajuntament de Coll de Nargó va denunciar davant de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu múltiples destrosses al mobiliari urbà del municipi causades per un grup de desconeguts durant la festa major.

Convoquen una borsa d’agents interins per a la policia local

L’ajuntament de la Seu acaba d’aprovar les bases i ha convocat un procés de selecció per constituir una borsa d’agents interins per a la policia local. La plantilla de treballadors està sota mínims i hi ha cinc places per cobrir, un fet que provoca un sobreesforç entre els agents, que es veuen obligats a “doblar torns i realitzar nombroses hores extres”, segons va explicar l’alcalde, Joan Barrera. La plantilla orgànica l’haurien de compondre, va indicar, un subinspector, quatre caps i tretze agents, però està formada en aquests moments per només tretze efectius. Amb l’agreujant, va dir, que “en un termini d’uns dos anys preveiem com a mínim tres jubilacions”. El consistori ha agilitzat els tràmits per convocar un “procediment de màxima urgència” que permeti cobrir “les necessitats urgents que té en aquests moments” la Guàrdia Urbana.