Dos aerolínies aspiren a operar els vols de la Seu

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Andorra va confirmar ahir que dos aerolínies han presentat oferta per poder operar els vols entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i Palma, que arrancaran aquesta tardor i continuaran al llarg de tot el 2025, i els de Madrid una vegada acabi la concessió actual, a finals d’aquest any. El termini per presentar les propostes va acabar dijous i ara comença el procés per obrir els sobres, analitzar la documentació i procedir a l’adjudicació final. El concurs era únic per a les dos destinacions. Així, l’empresa que guanyi la licitació serà l’encarregada d’explotar la ruta a Palma i la de Madrid.Fonts d’Air Nostrum van confirmar ahir que han presentat oferta i el Govern andorrà no va fer públic el nom de la segona companyia que es presenta a la licitació. La filial d’Iberia és l’encarregada de gestionar actualment els vols que uneixen la Seu amb Madrid.

L’executiu va recordar que el concurs està dirigit a atorgar l’ajut econòmic necessari en el cas que l’operativa no sigui viable amb la mateixa activitat. El suport màxim que ofereix Andorra a la companyia que resulti guanyadora és de 250.000 euros per als vols a Palma que programin durant aquest any i d’1,6 milions per als de Palma i Madrid (800.000 euros per a cada destinació) de l’any 2025. Segons les bases del procés de licitació, l’aerolínia que aconsegueixi el contracte haurà d’oferir dos freqüències setmanals, que en el cas de Madrid hauran de continuar sent obligatòriament els divendres i els diumenges.La previsió de l’executiu andorrà és la de poder deixar a punt l’adjudicació entre aquest mes d’agost i setembre.

El Govern subvencionarà econòmicament amb un màxim d’1,8 milions d’euros les dos operatives

Val a recordar que en la prova pilot dels vols a Palma de l’hivern passat, que es van allargar tretze setmanes i van comptar amb una ocupació del 70%, només va optar a explotar els vols la companyia Air Nostrum. El fet que ara siguin dos les empreses que es presenten el procés demostra que la línia “genera interès”, segons el mateix Govern del país veí.