L'hospital de la Seu d'Urgell evita gairebé 500 desplaçaments a Lleida el 2023

L’ampliació de la cartera de serveis i de proves diagnòstiques a l’Hospital de la Seu va evitar durant el 2023 482 desplaçaments fins a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) i l’Hospital de Santa Maria (HSM). Destaca la millora de la resolució en el servei de neurologia, amb la potenciació de la modalitat de la videoconsulta per a les visites de seguiment. Segons xifres que es desprenen de la memòria del centre sanitari, durant l’any passat van realitzar 139 consultes de seguiment a través d’aquest sistema.

Les consultes presencials de neurologia continuen sent mensuals. Durant l’any passat van realitzar 197 primeres visites i 78 més van ser de seguiment en la modalitat de presencial. La modalitat telemàtica no només ha evitat desplaçaments sinó que també ha permès reduir el temps d’espera per a les primeres consultes. A començaments del 2023 el temps era de 4 mesos i “des del juny del mateix any fins a dia d’avui ja està dins del temps de garantia del CatSalut (menor a 70 dies)”.La Seu també ha incorporat consultes de nefrologia que han estalviat 73 desplaçaments. La cartera de serveis ha estrenat proves diagnòstiques de tolerància a carbohidrats o sucres (test de l’alè), amb 104 desplaçaments evitats. També ha potenciat la resolució de patologies digestives evitant 10 derivacions. D’altra banda, potencia la dispensació ambulatòria de medicació hospitalària de pacients que segueixen tractaments prescrits per especialistes dels hospitals de referència de Lleida. Així, l’any 2023 va fer 727 visites i dispensacions, una xifra que suposa un 20% més de l’activitat (145 desplaçaments evitats).De la memòria de l’activitat sanitària del 2023 es desprèn que els professionals de l’equipament, amb una població de referència de 20.482 persones, van realitzar 26.260 visites d’aguts.

En el capítol d’inversions destaca que el centre va destinar 710.137 euros. D’aquests, 387.562 euros van ser per a les obres de millora que està realitzant en les àrees del soci sanitari.