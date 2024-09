La CHE millora el curs del riu Segre a la Seu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) està executant treballs de millora al riu Segre al seu pas per la Seu, al pont de la Palanca. Repara la columna i la base de l’estació d’aforament, que serveix per conèixer el nivell de l’aigua. Fonts oficials de la CHE van informar ahir que l’actuació consisteix a substituir, per fer més resistent, l’esglaó de l’estació, molt deteriorat per l’erosió que provoca l’aigua. De manera paral·lela, l’organisme de conca està fent una permeabilització d’aquesta estació d’aforament per permetre el pas dels peixos. Consisteix a construir una escala que permeti la migració natural dels peixos riu amunt a la recerca d’un lloc adequat per ovular.

Segons la CHE, la inversió necessària per tirar endavant les dos actuacions ascendeix a 48.332 euros (amb impostos). Els treballs van començar fa dos setmanes i el termini per executar-los, van afegir, és de dos mesos.Des del Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell van sol·licitar “agilitzar” els treballs per tal de no afectar l’època de reproducció de la truita. Van afegir que les dates de cria comencen entre finals d’octubre i principis de novembre, “quan els peixos comencen a pujar riu amunt per acoblar-se”. Per això van insistir en la necessitat de “tenir abans enllestida l’actuació”.