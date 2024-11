El consorci Segre-Rialb incorpora interventor i desbloqueja pagaments

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El consorci Segre-Rialb torna a disposar des de fa pocs dies d’un interventor. La contractació d’aquesta figura ha acabat amb el bloqueig que patien les empreses, que no podien cobrar les factures dels treballs realitzats dels projectes que estan en marxa.

Així, hi havia pendents més de 60.000 euros, la gran part de les tres firmes que s’encarreguen de la construcció del centre d’acolliment i dinamització d’escalada i esports de muntanya de Peramola, que s’està executat des de la primavera passada al casino antic del poble. També hi havia paralitzats els pagaments de part de l’obra per construir el sender de la Ribera Salada, que transcorre entre el pont d’Ogern i el d’Altès, a Bassella. Aquest sender està ja acabat i el consorci ha solucionat el deute amb l’empresa encarregada de la direcció de l’obra i amb un dels proveïdors que encara no havia cobrat.D’altra banda, els expedients d’adjudicació de la intervenció en l’adequació dels accessos i la senyalització del pantà de Rialb, que afectava Tiurana i Bassella, estan també en marxa.El consorci gestiona els 2,5 milions de les subvencions Next Generation. El bloqueig per la falta d’interventor s’ha allargat més de dos mesos.