Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell ha estrenat una nova imatge corporativa amb l’objectiu de donar un nou impuls a les instal·lacions i, a la vegada, posar en valor el "llegat" d’aquestes, tenint en compte que van ser un dels espais on es van disputar proves dels Jocs de Barcelona 92. Precisament, s’ha optat per recuperar la seva nomenclatura, que va acompanyada d’un logotip amb una piragua d’eslàlom com a símbol de l’origen de l’equipament. Amb el canvi s’han unificat fins a una desena de marques diferents, les quals anaven associades a les diverses activitats que s’hi duen a terme. Ara, queden aglutinades dins el paraigua de "destí d’emocions" i amb la comunitat, l’esport, la natura i el turisme com a principals eixos.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president del Parc Olímpic del Segre, Joan Barrera, ha explicat que aquest equipament és "únic al món i un referent a tot arreu" i ha recordat que el projecte es va començar a idear després dels aiguats de 1982. En aquest sentit, ha destacat que les instal·lacions representen una "il·lusió col·lectiva" i ha posat en valor les competicions que aquestes acullen, entre les quals hi haurà els Mundials de Piragüisme de l’any 2027.

Per la seva banda, la gerent del Parc, Meritxell Rodríguez, també ha destacat la singularitat de l’espai i creu que amb la nova imatge es reforçarà el seu paper com a destí d’activitats aquàtiques i de turisme actiu. Tot plegat es podrà començar a veure aquest diumenge amb les activitats previstes de cara a la Marató de TV3, ja que aquest serà un dels escenaris triats per fer diverses connexions del programa.