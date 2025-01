La Seu instal·la més càmeres per millorar la vigilància

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu va anunciar ahir que instal·larà més càmeres de videovigilància per incrementar la seguretat al municipi. Ho va dir l’alcalde, Joan Barrera, en resposta a una roda de premsa convocada per Junts per la Seu, a l’oposició, en la qual van denunciar un increment de la delinqüència i van proposar una bateria de 10 mesures per millorar la situació, entre les quals hi ha la de reforçar el sistema de càmeres. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal investiguen actualment un conjunt de robatoris amb força o intents de robatori durant les festes de Nadal.

L’alcalde va explicar que “fa mesos” que efectuem tràmits per instal·lar noves càmeres “al carrer Canonges, al polígon industrial i a la Palanca”, on fa alguns mesos es van concentrar actes de vandalisme. “És un procés lent però estem en contacte amb Interior, que és el responsable de validar-ho”, va afegir. Aquests sistemes s’afegiran als 33 mecanismes repartits per nou equipaments públics (ascensor del Parc Olímpic del Segre, zona esportiva o plaça Joan Sansa), per frenar l’incivisme a la via pública.

El procés per completar la plantilla compta amb 16 aspirants a policia i 14 com a vigilant

El grup de Junts va instar també a cobrir “immediatament” les vacants que té la policia municipal. Segons el portaveu, Jordi Fàbrega, “portem més d’un any” reclamant-ho perquè la plantilla “hauria d’estar composta per 20 professionals i actualment està formada per 15”. L’alcalde va recordar que hi ha un procés obert en el qual “16 persones opten a agent i 14 més, a vigilant”. Barrera va valorar aquesta acció de Junts com “una total irresponsabilitat” i va considerar a més que en l’etapa de govern d’aquests “la situació era la mateixa i no van fer res del que demanen ara”.

Entre la resta de mesures proposades destaca la d’“iniciar” patrulles mixtes “les 24 hores del dia” entre la guàrdia urbana i els Mossos d’Esquadra. Sobre aquesta mesura, Barrera va assegurar que “és una acció que ja es porta a terme en l’actualitat, sobretot durant les nits”. També van demanar “millorar” la il·luminació actual i instal·lar nous punts de llum. Així mateix, l’alcalde va contestar que estan actuant a l’avinguda Pau Claris i a la plaça Catalunya i “en el primer semestre” quedarà llesta la millora a l’avinguda Salòria, Joan Sansa i Camí Ral de Cerdanya, va concloure.