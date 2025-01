La policia espanyola commemora els 200 anys d'activitat del cos a la frontera amb Andorra

El director general de la policia espanyola, Francisco Pardo, amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i el subdelegat a Lleida, José Crespín, al punt de control fronterer amb Andorra.Cedida a l'ACN per la Policia Nacional.

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia espanyola ha commemorat aquest dimarts el bicentenari de l’activitat del cos a la frontera amb Andorra. El seu director general, Francisco Pardo, ha visitat els agents destinats en aquest punt, a més de la unitat de documentació que hi ha a la Seu d’Urgell, on ha descobert una placa del 200 aniversari. De fet, en aquestes instal·lacions s’han expedit més de 800 documents d’identitat, 2.750 passaports i mes de 1.800 targetes d’identitat d’estrangers en el darrer any. Pardo ha recordat que al 1824 ja es feien aquestes tasques a la capital alturgellenca, a més de crear els censos de població, expedir visats o concedir llicències d’ús d’armes, venda ambulant, caça i pesca, entre d’altres.

Durant la jornada commemorativa s’ha tractat la presència històrica de la policia espanyola a la zona, a més de les relacions amb Andorra i la documentació que utilitzaven, en diferents èpoques històriques, els residents de tots dos costats de la frontera per poder-la creuar. En aquest sentit, cal destacar que el 29 de maig de 1941 es va publicar una norma que recull una sèrie de mesures per entrar i sortir d’Andorra, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. El text establia diferents tipus de documents, dels quals es conserven diversos exemplars.

Pel que fa al primer subdelegat interí del cos a la Seu d’Urgell, va ser José Ignacio Dalmau de Baquer, doctor en dret, advocat i polític, que va ocupar el càrrec des del març al novembre de 1824 i, posteriorment, del juny de 1825 fins l’any 1833. La seva militància política carlista li va comportar un confinament i exili als anys 30 i 40 del segle XIX. Posteriorment, va exercir com advocat i jutge de pau de la seva localitat de naixement, fins que a les eleccions general del 8 de març de 1871 va ser elegit com a diputat pel districte electoral de la Seu d’Urgell.

Un dels fets rellevants en les relacions amb Andorra va ser la delimitació de la línia fronterera al 1863. Així, els Tractats de Bayona de mitjans del segle XIX es van fer servir com a base per definir-la. Mentre, l’establiment del punt de control al pont sobre el riu Runer al 1962, suposava obrir una nova etapa, ja que aquestes tasques es feien anteriorment a la Seu d’Urgell. També destaca la signatura del Tractat de Bon Veïnatge i Col·laboració de 1993 i el Conveni de Col·laboració de l’any 2015.