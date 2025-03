L'Alt Urgell estrena la campanya '#ElPornoÉsFake' després de constatar que els infants comencen a consumir-ne amb 8 anys

Una imatge de la campanya '#ElPornoÉsFake' on es veu un nen mirant un vídeo al mòbil de contingut sexual i la seva mare amb els ulls tapats.Cedida a l'ACN per la Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de l'Alt Urgell

La campanya '#ElPornoÉsFake', formada per set audiovisuals i quatre pòdcasts d'impacte, s'estrena aquest dimarts i és el resultat de la tasca feta en el darrer any per part de la Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de l'Alt Urgell. L'objectiu és oferir eines d'acompanyament als infants i joves que els puguin donar un benestar emocional a l'hora de concebre la seva afectivitat i sexualitat. Tot plegat, tenint en compte que un estudi de Save de Children conclou que el primer contacte dels menors amb la pornografia es produeix als 8 anys d'edat, habitualment de manera accidental. En la realització de la campanya, que es difondrà per xarxes socials i en diferents actes, hi han participat alumnes de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell.

La tècnica de l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Olga Alonso, explica que el primer accés dels menors amb la pornografia sol estar vinculat amb pantalles de publicitat que reben mentre naveguen per Internet. Diu que la curiositat que els genera, sumada al fet que són temes sobre els quals encara hi ha molt silenci i no se'n sol parlar a casa, fa que optin per obtenir informació per aquesta via, fet que acaba derivant en un problema.

Davant d'aquesta situació, Alonso creu que els adults han de fer un procés d'acompanyament als infants i joves en l'ús de les pantalles i poder abordar els temes que tenen a veure amb l'afectivitat i sexualitat. Per aquest motiu, l'objectiu de la campanya és que arribi tant a les cases com les escoles, a més dels mitjans de comunicació i en diversos actes populars.

De tot plegat se n'ha parlat aquest dimarts en el marc d'una jornada sobre prevenció de violències sexuals que s'ha dut a terme a la Seu d'Urgell. La regidora d'Igualtat de la capital alturgellenca, Christina Moreno, ha destacat l'aposta per una atenció integral a l'adolescent, tractant els temes des de diferents vessants per a què tots aquests coneixements acabin confluint.

Pel que fa a la Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de l'Alt Urgell forma part de la Taula Comarcal d'Infància i de Violència. En formen part diferents tècnics dels àmbits d'educació, joventut, igualtat i salut, entre d'altres.