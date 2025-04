L’Alt Urgell, futura àrea metropolitana d’Andorra?

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’economista Gonzalo Bernardos va suggerir que l’Alt Urgell s’hauria de convertir en l’àrea metropolitana d’Andorra, acollint promocions de pisos per donar cabuda als residents que no es poden permetre un pis al Principat. L’economista, que la setmana passada va oferir una conferència a Andorra sobre polítiques d’habitatge, va dir que la capital de l’Alt Urgell disposa de molts terrenys edificables “que el Principat no té” i per això va proposar “comprar-los i començar-hi a construir perquè la Seu formi part de la seua àrea metropolitana”. “Els comptes surten perfectament perquè l’administració compra els terrenys, els promou, i després els ven a un fons i l’administració l’únic que fa és regular”, va insistir.

Aquestes declaracions han aixecat polèmica a l’altre costat de la frontera. L’Alt Urgell va reclamar ahir un espai per debatre sobre la problemàtica de l’habitatge amb el Govern del país veí i el sector privat, tenint en compte que ja fa temps que pateixen les conseqüències de la crisi de l’habitatge que viu el país.

La presidenta del consell, Josefina Lladós, va criticar la proposta de l’economista perquè “no podem fer un símil amb l’àrea metropolitana de Barcelona a l’haver-hi una frontera que separa dos estats amb sistemes fiscals diferents”. Va afegir que en l’última visita de la consellera d’Habitatge de la Generalitat, Sílvia Paneque, “se li va posar sobre la taula la problemàtica i no va semblar que en fes gaire cas”. Per a Lladós, la millor via de diàleg seria “aprofitar la creació de la delegació de la Generalitat a Andorra” per abordar una solució.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va considerar que “cada territori ha de ser capaç de solucionar els seus problemes i no comptar amb territoris de fora més enllà de la relació bona i inevitable que tenim a costat i costat de frontera”. “No farem res que no estigui ja previst en el pla urbanístic vigent ni farem cap operació especial”, va insistir.