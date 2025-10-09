El polígon Vilansats d'Organyà avança amb les obres d'accés des de la C-14
Els treballs permetran convertir aquesta zona en una àrea econòmica especial per facilitar la instal·lació d'empreses andorranes interessades
Els terrenys del futur polígon industrial Vilansats d'Organyà a l'Alt Urgell mostren un avenç significatiu amb els intensos moviments de terres que s'estan executant durant les darreres setmanes. Aquestes actuacions s'emmarquen en el procés de transformació d'aquesta àrea en un espai industrial estratègic. Actualment, les obres se centren principalment en l'habilitació d'un accés directe des de la carretera C-14, que incorporarà un carril central específic per facilitar el gir dels vehicles. La previsió és que aquests treballs, amb una inversió de 721.000 euros, estiguin completament finalitzats abans de finalitzar el 2025.
L'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, ha expressat la seva satisfacció per l'inici d'aquestes obres tan esperades, recordant que el projecte porta més d'una dècada en desenvolupament. Segons ha explicat, s'han superat obstacles importants com la manca de potència elèctrica, i paral·lelament avancen els treballs per a la construcció d'una depuradora a la zona. "Estem optimistes que l'execució de la zona industrial anirà avançant amb més rapidesa", ha manifestat l'alcalde, qui considera que el projecte està entrant en una fase decisiva.
Un dels aspectes més rellevants d'aquest desenvolupament industrial és l'interès mostrat per empreses del Principat d'Andorra per establir-se en aquestes instal·lacions. Vilà ha explicat que a Andorra existeix una problemàtica de manca de sòl industrial, circumstància que ha generat una bona predisposició tant del govern andorrà com de diverses associacions empresarials per col·laborar en aquesta iniciativa transfronterera. De fet, l'inici de les obres ha provocat un augment de consultes sobre les característiques del projecte, confirmant l'atractiu que representa aquesta futura zona econòmica especial.