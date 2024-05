Més de mil persones en la primera Cabanera Fest

Més de mil persones van participar durant tot el dia d’ahir en la Cabanera Fest, que va oferir diverses activitats en quatre escenaris diferents: la plaça Mercadal, de la Confraria, dels Pirineus i Rodona. Després de la presentació, es van celebrar dos representacions teatrals, un taller sobre l’elaboració i l’ús de la llana i jocs per conscienciar sobre el bon ús de l’aigua. Al migdia es va celebrar el dinar popular en el qual es van oferir productes de proximitat quilòmetre zero i es va servir carn local de vedella, corder i xisqueta. Segons l’alcaldessa, Iolanda Ferran, es van esgotar els 300 tiquets i se n’haurien pogut vendre cent més. Tots els espectacles van tenir l’aforament complet, sobretot les conferències sobre transhumància i dones rurals. Avui prossegueix el programa amb la caminada per la Cabanera Ribagorça a partir de les 9.00 per preservar i recuperar les antigues canals.