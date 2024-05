Un pressupost de 5,8 milions per desplegar el pla turístic a la Vall de Boí

La Vall de Boí preveu aquest any abundants inversions per continuar desplegant el seu pla de sostenibilitat turística, que compta amb fons Next Generation. Així es desprèn dels pressupostos per a aquest 2024, que el consistori va aprovar dimecres passat i que ascendeixen a 5,8 milions, la xifra més alta de la història del municipi.

Entre les inversions previstes, destaca la compra d’un autobús elèctric per accedir al Parc Nacional d’Aigüestortes des de Cavallers. L’adquisició del vehicle va de la mà de la construcció d’un aparcament amb punt de recàrrega a la zona de la Peguera. El cost d’aquestes dos actuacions ascendeix a 380.000 € i l’objectiu és reduir l’impacte ambiental i les aglomeracions a l’entorn de l’espai protegit.

El pressupost preveu concloure les obres per millorar l’accessibilitat del Centre del Romànic, que en propers mesos acollirà l’exposició Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català. En la mateixa línia, han començat les obres del nou centre Outdoor Park, que concentrarà la gestió, promoció i informació de tota l’activitat esportiva de la Vall de Boí. A l’exterior s’habilitaran carregadors per a bicicletes elèctriques, una activitat que el municipi vol potenciar també adequant i senyalitzant rutes, sobretot a Durro. L’alcaldessa, Sònia Bruguera, va explicar que també està previst millorar camins principals, i va apuntar que a la tardor s’haurà acabat la sala polivalent de Barruera, el cost de la qual ascendeix a 1,1 milions d’euros (352.000 euros de subvencions).

Junts va votar-hi en contra

El grup de Junts, a l’oposició, va votar en contra del pressupost al considerar que s’ha aprovat tard i sense consens, i qüestiona una operació de crèdit d’1,1 milions al considerar que “hipoteca l’ajuntament i els veïns durant els pròxims dos mandats”.