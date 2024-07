Ruta per convertir en un atractiu turístic les centrals hidroelèctriques

El Pont de Suert participa en una iniciativa per convertir les centrals hidroelèctriques de les comarques de Lleida en un atractiu turístic. Es tracta d’un projecte liderat per Pirineus Watt, una associació que promociona el patrimoni hidroelèctric del Pirineu. Es dirà La força de l’aigua, i consistirà en un recorregut turístic obert per divulgar el valor cultural, paisatgístic i industrial de preses, embassaments i centrals hidroelèctriques en el curs dels rius Segre, Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana. El projecte, encara en fase embrionària, ja compta amb el suport dels ajuntaments de Camarasa, Lleida, Talarn, Oliana i la Torre de Cabdella, a més del de la capital de l’Alta Ribagorça, segons fonts de Pirineus Watt, que esperen noves adhesions. Aquesta iniciativa es complementarà amb un programa cultural en els diferents punts d’interès de l’itinerari. Pel que fa al Pont de Suert, la ruta recollirà la història de la construcció de l’embassament d’Escales, associada a la primera central hidroelèctrica que es va posar en marxa després de la Guerra Civil, i la seua relació amb l’església de l’Assumpció. Ambdós van ser obra de l’enginyer Eduardo Torroja, destacat especialista en construccions de formigó armat en el seu moment, a més de la capella del Sant Esperit, ubicada al Parc Nacional d’Aigüestortes i que va ser enderrocada a començaments dels anys noranta.

Arcadi Castilló, de Pirineus Watt, va explicar que “la ruta es dissenyarà pensant en el públic familiar, amb l’objectiu de configurar un producte turístic associat a pernoctacions a llarg termini”. La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), especialitzada en divulgació i turisme científic, redactarà el projecte (vegeu el desglossament) gràcies a una subvenció de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), tot i que seran els ajuntaments els qui n’assumiran el desplegament.

La mateixa entitat que va crear el de Joan Oró dissenyarà el recorregut

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), encarregada de proposar els continguts per al nou itinerari La força de l’aigua, és l’entitat que va dissenyar la Ruta Joan Oró amb motiu del centenari del naixement del científic, un viatge per entendre els orígens de la vida a la Terra a través de la visita de set punts emblemàtics de Lleida. Pel que fa al nou itinerari, passarà a formar part de l’oferta de la plataforma www.surtderecercapercatalunya.cat, que recull activitats de turisme científic i sostenible que museus, ajuntaments o empreses organitzen per divulgar la ciència entre la ciutadania.