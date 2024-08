Pantalles digitals per informar sobre els serveis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos pantalles digitals instal·lades a la caseta d’informació del Planell d’Aigüestortes i a l’oficina de l’Associació de Taxis de la Vall de Boí, a la plaça del Treio de Boí, ofereixen des de fa uns dies informació sobre serveis, horaris, activitats i comunicats del municipi, tant per als visitants com per a la població local. Val a assenyalar que la seua instal·lació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística de la Vall de Boí.