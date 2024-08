Queixes per la zona de lleure del Pla de l'Ermita

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns del Pla de l’Ermita, el resort de la Vall de Boí, exigeix a l’ajuntament que recuperi la zona de lleure, que inclou piscines, pistes de tenis i un minigolf, entre altres equipaments. El 2020 va ser adjudicada per subhasta a una firma vinculada a la valenciana Gestión 2.000, que la té completament abandonada. Per la seua part, el consistori assegura que ha fet diverses ofertes per llogar-la, entre les quals la de negociar una cessió a llarg termini per poder amortitzar les inversions que requereix recondicionar-la. No han donat els seus fruits i els veïns asseguren que el lloc és insalubre, perillós i que ha entrat en un cercle viciós, en el qual la falta d’equipaments perjudica també els comerços i hotels de la zona. “Recuperar aquest espai és d’interès públic”, va explicar l’alcaldessa, Sònia Bruguera, que va assegurar que “el seu propietari demana massa, uns 30.000 euros a l’any, i les piscines haurien de fer-se noves assumint el cost nosaltres”. Va afegir que estudien obrir un nou expedient “per forçar que l’empresa mantingui el lloc en condicions”.

Per la seua part, Jesús Luño, secretari de l’associació de veïns del Pla de l’Ermita, assegura que els hotels del lloc també estan disposats a participar en el lloguer, ja que “la situació els perjudica”, al mateix temps que denuncia una falta d’inversions en matèria de serveis i manteniments: “Sempre que hi ha tempestes ens quedem sense llum i els carrers s’inunden, demanem diferencials amb rearmament i més neteja.” En aquest sentit, Bruguera assegura que en els últims quatre anys s’han destinat 400.000 euros en aquest tipus d’actuacions i que els diferencials amb rearmament s’estan renovant en mesura del possible.