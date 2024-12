Reprendran la construcció del mirador que va cedir a Durro

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Vall de Boí reprendrà els pròxims mesos la construcció del mirador de la roca d’Espà, a la localitat de Durro. Va ser allà on el mes de juliol passat va tenir lloc un tràgic sinistre laboral en el qual va morir un operari i tres més van resultar ferits. L’estructura del mirador sobre el qual estaven treballant va cedir al caure un pal que l’havia de subjectar, precipitant al buit dos operaris i arrossegant-ne dos més, que es trobaven al costat.

Fonts municipals van explicar que segueix encara oberta la investigació per aclarir les causes de la tragèdia durant les obres, però que la intenció del consistori és construir-hi un mirador a l’estar emmarcat dins del Pla de Sostenibilitat Turística, finançat a través de fons Next Generation de la UE.

Així mateix, cal veure si es materialitzarà el projecte inicial o un de diferent, a l’espera del que conclogui la investigació que porten a terme els Mossos d’Esquadra. La previsió és que el nou mirador estigui llest de cara al pròxim estiu. Estarà inclòs dins d’un circuit de miradors de la Vall de Boí amb senyalització interpretativa i inclusiva a nivell visual, sensorial i auditiva. Paral·lelament, s’ha condicionat el camí circular que connectarà aquest mirador amb un altre de nou a Cardet o el de Sant Quirc, també a Durro, entre d’altres.

El mirador de la roca d’Espà es troba a 1.411 metres d’altitud i a pocs minuts del poble de Durro. Consistirà en una estructura aèria que sobresurt uns deu metres de la roca, permetent contemplar el poble de Barruera i tota la Vall de Boí des d’un punt de vista privilegiat.

Quant al sinistre laboral, les quatre víctimes treballaven en la construcció del mirador i formaven part de Prames, una empresa especialitzada en projectes d’alta muntanya. Precisament, estava previst que finalitzessin les obres el mateix dia que va tenir lloc l’accident, amb l’objectiu d’inaugurar-les al cap de poc. Les peces del mirador van ser retirades amb helicòpter.

La nova sala polivalent de Barruera, llesta abans de l’estiu

La Vall de Boí comptarà amb un nou equipament durant el primer semestre del 2025. Així, es tracta de la nova sala polivalent de Barruera, ubicada a l’emplaçament on abans estava la pista a l’aire lliure. D’aquesta manera, donarà servei tant a equips de diferents esports del municipi com a l’escola, que l’utilitzarà com a gimnàs i de pati cobert, a més d’acollir actes esportius, culturals i lúdics. L’estructura es culminarà al febrer, mentre que ja s’ha licitat la compra de material com cistelles, porteries, les grades per al públic, trampolins o marcadors electrònics.