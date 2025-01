Càsting per participar en la pel·lícula sobre la tragèdia de Balandrau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confraria del Pont de Suert va acollir divendres a la tarda i ahir al matí un càsting de figurants per a una pel·lícula que es rodarà a l’estació d’esquí de Boí-Taüll, sobre la tragèdia del Balandrau (Girona) del desembre de l’any 2000 en la qual van morir deu excursionistes quan van ser sorpresos per un fort torb amb ratxes de més de 136 quilòmetres per hora i amb una sensació tèrmica de 30 graus sota zero.

Dirigida per Fernando Trullols, està previst que es filmi aquest mes de febrer a l’estació. L’agència AG Agency Since 1996 està buscant homes i dones entre 16 i 70 anys de la zona i també especialistes en operacions de rescat, així com alpinistes, esquiadors i excursionistes amb experiència. En total, busquen 400 figurants entre l’Alta Ribagorça i el Ripollès. L’agència ja ha portat a terme un altre càsting a Camprodon. Aquest cap de setmana han estat algunes les persones interessades a participar en la pel·lícula i que es van atansar fins a la confraria per fer la prova.