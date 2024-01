Bellver impulsa el Poum i potencia els habitatges de primera residència

Bellver ha tret a concurs la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (Poum), disset anys després d’impulsar l’últim, que mai va arribar a aprovar-se. El municipi compta amb normes subsidiàries de fa quatre dècades i segons l’alcaldessa, Laia Serra, “cal una nova regulació, ja que no té sentit tramitar un text redactat fa tants anys”. “La millor opció és disposar d’un nou text adequat a la situació actual i que doni respostes a problemàtiques actuals”, va assenyalar. El nou planejament haurà de potenciar la creació de nous habitatges com a primeres residències, amb locals comercials a la planta baixa, i limitar les vivendes unifamiliars destinades a segones residències.

Segons Serra, la normativa “preveu un creixement molt moderat en tots els nuclis del municipi”. A Bellver encara queden moltes parcel·les i “la previsió és que el Poum limiti de manera ordenada la construcció”, va afirmar. El nou pla contemplarà la creació d’una àrea d’autocaravanes, la millora dels serveis i l’ampliació d’equipaments esportius. Així mateix, l’alcaldessa va apuntar que també regularà l’ús de l’aigua. “Tenim molta necessitat d’aigua, l’ús actual no és l’adequat i hem de regular-lo per no patir d’escassetat”, va assegurar. El pressupost de licitació del document ascendeix a 270.000 euros. Serra espera poder tenir-lo aprovat de manera definitiva abans d’acabar a legislatura actual. “Som conscients que el termini és molt ajustat però necessitem protegir-nos com més aviat millor”, va concloure.

De forma paral·lela, el consistori ha encarregat un estudi per reprendre la regulació dels pisos turístics. L’ajuntament va paralitzar l’aprovació de la normativa per posar límit a aquests allotjaments després de rebre una desena d’al·legacions. En aquest sentit, Serra va explicar que la normativa que va impulsar la Generalitat sobre aquests habitatges “ens ha deixat desprotegits i hem optat per tornar a impulsar la nostra ordenança”.