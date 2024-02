Un 'Oscar' a piscines de la Cerdanya

Una empresa de la Cerdanya, Ma&Ma Pool, ha aconseguit premis per haver dissenyat i construït algunes de les piscines més atractives de l’últim any a tot Espanya. Ha rebut tres distincions de la patronal espanyola de piscines i spa Asofap, uns guardons que el sector considera els seus Oscars.

Ma&Ma Pool ha rebut el segon premi a la Millor Piscina Residencial Exterior, el segon premi al Millor Spa i el tercer premi a la Millor Piscina Residencial Interior, tot això per les seues propostes de disseny i estètica úniques a la Cerdanya. És l’única del Pirineu especialitzada a dissenyar i construir piscines per a territoris de muntanya. Són instal·lacions que han de resistir temperatures extremes, especialment en els mesos d’hivern. L’èxit d’aquesta firma és encara més important si es té en compte que aquesta edició del certamen ha estat més disputada que mai. Es va batre un rècord de candidatures, amb més de 150 presentades per desenes d’empreses del sector.Martí Condomina i Abel Alfonsin són els dos socis i fundadors de l’empresa Ma&Ma Pool. Alfonsin és a més l’alcalde de Riu de Cerdanya. Ambdós van agrair aquests premis i es van mostrar satisfets al considerar-los un reconeixement “al nostre esforç”. “És una garantia que sabem fer piscines de muntanya amb una qualitat extraordinària, perquè puguin aguantar les temperatures extremes del Pirineu”, van assenyalar.“Aquests premis suposen per a nosaltres un revulsiu que ens empodera i ens anima a continuar treballant per aconseguir la millor qualitat en els nostres treballs”, van afegir Alfonsin i Condomina. La seua empresa ja acumula un quart de segle d’experiència i actualment compta amb vuit treballadors. Construeixen cada any al voltant de 25 piscines, la meitat de les quals en municipis de la Cerdanya. La resta de les seues obres es reparteixen entre el territori català i l’espanyol.Les tres piscines guanyadores dels premis d’Asofap estan construïdes a la comarca de la Cerdanya. A qui pertany cada una d’aquestes és, ara per ara, un secret que l’empresa té l’obligació de guardar.

Els Premis a les Piscines i Spas més atractius d’Espanya són els guardons més prestigiosos d’aquest sector a nivell estatal. Estan organitzats directament per l’Associació Espanyola de Professionals del Sector de la Piscina (Asofap). Les piscines guanyadores d’aquestes distincions d’Espanya són ara nominades per obtenir nous guardons com les millors d’Europa.