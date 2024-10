El forfet de l'hivern passat de Tot Nòrdic, vàlid aquest any

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El forfet de la passada temporada 23-24 de les estacions d’esquí de Tot Nòrdic serà també vàlid aquesta pròxima temporada. La Mancomunitat vol així premiar la fidelitat d’aquells que el van adquirir, que tot just van poder gaudir-ne a causa que les estacions van estar tancades gran part de l’hivern com a conseqüència de la falta de neu.

Es tracta de les pistes de Tuixent-la Vansa, Sant Joan de l’Erm, Lles de Cerdanya, Aransa, Guils-Fontanera, Tavascan i Virós-Vallferrera, que es troben a les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà. Aprofitar el forfet 23-24 no donarà dret a altres avantatges afegits com descomptes o forfets gratuïts per a altres estacions.

Tot Nòrdic vol valorar la fidelitat dels seus clients ampliant la validesa del passi de temporada 23-24

D’altra banda, la Mancomunitat Tot Nòrdic ha posat també a la venda els passis per a aquesta temporada, que tenen un descompte del 25% si s’adquireixen abans del 17 de novembre. El forfet de temporada per a adult costa 120 euros i el de nens i majors de 65 anys, 60 euros. El passi pot comprar-se en línia a través del web www.totnordic.com o a les oficines d’estacions d’esquí.

El passi de Tot Nòrdic permet disfrutar també d’un 50% de descompte en el forfet de dia de les estacions d’esquí nòrdic de Beille et Chioula (Arieja) i La Llosa (Capcir), així com un 25% de descompte en el complex Naturland de Sant Julià de Lòria (Andorra). També disposen, gràcies a la col·laboració amb FGC, d’invitacions d’un dia per practicar esquí alpí a les estacions de La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé, Boí Taüll i Tavascan.

D’altra banda, l’estació de Tavascan, al Pallars Sobirà, ha posat ja a la venda el forfet de temporada per a les seues pistes d’esquí alpí. El preu en promoció per a adults és de 175 euros i l’infantil de 107 euros, convertint-se en el forfet més econòmic del Pirineu. Val a recordar que l’estació ha desplegat aquest estiu a les seues pistes un nou sistema de producció de neu artificials, incorporant canons més eficients, a fi de poder allargar la temporada d’esquí.