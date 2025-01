Passar pel túnel del Cadí ja costa més de 14 euros des de l'1 de gener

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb l’última revisió de les tarifes, que va entrar en vigor el passat dia 1 de gener, el peatge del túnel del Cadí supera per primera vegada els 14 euros per als cotxes (en concret, 14,16 euros). Passar per aquesta infraestructura s’ha encarit un 18% en els últims 5 anys. El preu el 2021 era de 12 euros justos i ara suposa pagar 2,16 cèntims més. Des de la Generalitat destaquen que els usuaris de les comarques de l’Alt Urgell, de la Cerdanya i del Berguedà, que actualment disposen de gratuïtat per mobilitat obligada, la mantindran sense canvis.

Val a recordar que el nou decret regulador de les bonificacions que va entrar en vigor el passat 4 de novembre implica la digitalització del tràmit i de la gestió dels permisos, que s’implementarà de manera definitiva a partir de l’1 de juliol. La novetat més destacada és que els beneficiaris ja no podran passar pel túnel amb la targeta de crèdit on s’aplicava el descompte del 100%. Ara cal disposar del sistema de pagament Via-T o tenir l’aplicació al mòbil.