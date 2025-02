L'Alt Urgell va acabar el 2024 amb 41 habitatges nous i la Cerdanya, 141

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l’ajuntament de Bellver de Cerdanya i CaixaBank van analitzar ahir la situació del sector immobiliari a les comarques de muntanya i a Aran en una jornada immobiliària celebrada al centre cívic de Bellver.

Del balanç publicat destaca que la Cerdanya és la comarca en la qual més es va construir l’any 2024 passat malgrat que la gran majoria, “més d’un 80 per cent” segons va assegurar l’alcaldessa de Bellver, Laia Serra, van ser habitatges de segona residència.

A escala comarcal, a la Cerdanya es van començar a construir 166 habitatges i se’n van acabar 141, mentre que a la comarca de l’Alt Urgell se’n van començar a construir 9 i abans d’acabar el 2024 hi havia 41 nous pisos o cases al mercat, una xifra sensiblement inferior a la de la Cerdanya. A la Val d’Aran, l’any passat se’n van començar 84 i se’n van enllestir 30. El director general de l’associació de promotors, Marc Torrent, va afirmar que cal “la construcció d’uns 150 habitatges nous cada any per revertir la dificultat de trobar una solució habitacional a un preu assequible al Pirineu”. Durant l’acte a Bell-ver, Torrent va defensar un increment de l’obra nova de primera residència, incloent-hi pisos socials. Va puntualitzar que “la col·laboració publicoprivada ha de permetre que el sòl reservat per a habitatges protegits pugui edificar-se amb la màxima celeritat”.

La jornada, batejada com Conjuntura Immobiliària Residencial: Alt Pirineu i Aran, va comptar amb representants d’empreses promotores i constructores de l’Alt Pirineu i Aran. L’alcaldessa de Bellver, Laia Serra, va lamentar que de la totalitat d’habitatges que es construeixen “més del 80% s’acaben destinant a segones residències”. En relació amb la compravenda d’habitatge el 2024, destaca que a l’Alt Urgell es van registrar 59 operacions de nous i 102 d’utilitzats; a la Cerdanya, 122 de nous i 299 d’utilitzats i a la Val d’Aran, 52 de nous i 288 d’utilitzats.