Detingut un conductor que circulava a 182 km/h a la Cerdanya
El conductor va ser detectat ahir passant a alta velocitat per un tram de 80 km/h. Els Mossos d'Esquadra el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit
Un conductor va ser detingut ahir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Els Mossos d'Esquadra van detenir al jove de vint-i-sis anys per circular per la carretera N-260, a la Cerdanya, a 182 km/h durant un control de seguretat al terme de Guils de Cerdanya. Al tram, la velocitat màxima és de 80 km/h i van detenir al conductor quan es va detectar el vehicle circulant a 100 km/h més del permès.
El conductor no tenia residència a Espanya i va ser detingut per assegurar la seva disposició judicial. Aquest matí ha passat davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.