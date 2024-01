La Fira de l’Oli de les Borges fidelitza el consumidor i s'obre a nous mercats

La Fira de l’Oli de les Borges ha aconseguit reforçar les vendes i fidelitzar el comprador, que prima en les seues compres la qualitat del producte, en una campanya marcada per menys producció i l’increment dels preus.

Els operadors que han participat en la Fira de l’Oli de les Borges es van mostrar satisfets ahir amb el volum de vendes aconseguides en el marc del certamen, encara que la majoria va indicar que molts dels consumidors ja havien comprat l’oli a les cooperatives o molins privats anteriorment al certamen o online. “Acostumen a ser clients fidels que prioritzen la qualitat i no miren tant el preu”, van apuntar des de la cooperativa de Juncosa. “En qualsevol cas, és cert que les vendes han augmentat tant a la fira com abans”, van dir. En la mateixa línia, el president de la cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull, va indicar que aquest any ja s’han superat el nombre de vendes respecte a l’any passat en un 28%, i va afegir que “la fira permet donar a conèixer l’oli a nous clients i també vendre producte”, va dir. Així, des del molí Agroalbium de l’Albi van assenyalar que les vendes s’han incrementat més després que hagin obtingut el premi al millor oli afruitat madur. “Estem molt contents perquè nosaltres només podem competir en qualitat, no en quantitat, ja que som un operador petit, i amb aquesta distinció hem incrementat vendes”, van dir. La Cooperativa del Soleràs va destacar que enguany han guanyat pes els envasos de 50 centilitres o de dos litres davant de les clàssiques garrafes de 5 litres.Així mateix, els expositors van celebrar que aquesta edició del certamen s’obrís a nous operadors de Catalunya i de la resta de l’Estat, que ha comptat amb 39 productors d’oli, un 56% més que l’edició anterior, i s’han inclòs noves varietats d’olives, no només l’arbequina.

Showcooking dels germans Torres, amb tres estrelles Michelin

Javier i Sergio Torres, xefs de Cocina Hermanos Torres de Barcelona, amb tres Estrelles Michelin, van ser els encarregats de la presentació de la quarta edició dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, el concurs que elegirà de nou aquest 2024 el millor estudiant de cuina de Catalunya. Acompanyats de Pep Moreno, xef i propietari de Deliranto de Salou, amb una Estrella Michelin, els coneguts cuiners van protagonitzar un showcooking en el marc de la fira, al qual van assistir desenes de visitants. L’acte va comptar amb la presència de cuiners de renom com Ferran Cerro, del restaurant Ferran Cerro (Reus); Xavier Benet, del restaurant Hostal Benet (les Borges Blanques, Guia Michelin); Susanna Aragón, del Céntrico Gastro (el Prat de Llobregat) i Tana Collados, periodista de TV3, entre altres.