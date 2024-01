Inauguren l'arxiu comarcal de les Borges Blanques

detail.info.publicated ACN

El Govern ha completat el desplegament de la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) amb la inauguració a les Borges Blanques de l'equipament dedicat a la memòria i el patrimoni de les Garrigues. Es tracta de l'última comarca que encara no disposava d'un arxiu comarcal propi. El nou edifici, el 40è de Catalunya, s'ubica al solar de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i ha costat 2,4 milions d'euros finançats pel Departament de Cultura. L'equipament, que ocupa una superfície de prop de 1.300 metres quadrats, compta amb dues plantes i 4 dipòsits de documentació de 6.000 metres lineals aproximadament. El director del nou arxiu comarcal, Fernando Lázaro, ha assegurat que es tracta d'un edifici "molt preparat" per a les tasques arxivístiques.

La comarca de les Garrigues ja disposa d'un espai per preservar i conservar el patrimoni dels 24 municipis que la formen. "Suposa una gran il·lusió perquè fa molts anys que lluitàvem per la implantació d'aquest arxiu", ha assegurat Lázaro, qui també ha explicat que de cara la setmana vinent arribarà documentació que fins ara ha estat conservada als arxius comarcals del Segrià, el Pla d'Urgell o la Noguera.

De fet, l'arxiver i historiador ha concretat que la primera documentació que es guardarà serà de l'Ajuntament de les Borges Blanques i el Consell Comarcal de les Garrigues i, posteriorment, s'ingressarà el fons de la resta dels 23 ajuntaments de la comarca. Així mateix, l'equipament també guardarà inventari judicial, comercial i d'empresa, personal i d'associacions i clubs esportius, entre altres.

Amb el nou arxiu comarcal, el Govern de la Generalitat ha assolit l'objectiu de crear i desplegar una xarxa d'equipaments amb vocació de servei públic, ideats per la Mancomunitat de Catalunya i impulsats pel Departament de Cultura. "Completem el 40è arxiu comarcal que dona al país una estructura d'estat i al ciutadà un servei de proximitat independentment del seu lloc de residència", ha dit el coordinador de la XAC, Enric Cobo.

L'edifici destaca per les seves línies geomètriques amb uns finestrals que permeten l'entrada de llum natural en els espais d'atenció als usuaris i als treballadors. En aquest sentit, l'equipament permet una concepció de l'arxiu com a espai públic on la transparència i l'accés a la informació són els eixos centrals.

Mentre que els dipòsits se situen a la part superior de l'arxiu, l'equipament disposa d'una sala de suports especials amb fons de fotografia i audiovisual, així com un espai per a documents de grans formats, planeres per plànols i pergamins. La zona de consulta i accés a la documentació se situa a la planta baixa.

D'aquesta manera, el circuit dels documents té una seqüència diferent al dels usuaris i treballadors. A més, permet la màxima seguretat, una climatització adequada i la mínima penetració de llum que pugui afectar la documentació.